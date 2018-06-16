​На 5,7 миллиардов изменился бюджет Югры

Правительство Югры утвердило изменения в региональный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

«Предложения сбалансированы по доходной и расходной частям, дефицит бюджета не увеличивается. Доходы связаны, в основном, с увеличением налоговых поступлений. Что касается расходов, то здесь львиная доля ресурсов будет направлена на государственные программы, связанные с решением жилищных проблем граждан», — сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

На госпрограмму по обеспечению населения доступным и комфортным жильем дополнительно выдадут четыре миллиарда рублей. На приобретение жилья для государственных нужд прибавят один миллиард. На покупку школьных автобусов будет выделено более 33 миллионов рублей, а на капремонт медицинских учреждений — 38,3 миллиона.