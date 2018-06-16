Ученые: мужчинам больше вредит короткий сон, а женщинам — долгий

Ученые из Сеульского университета пришли к выводу, что недостаток и переизбыток сна могут спровоцировать в организме человека метаболический синдром (если спать меньше шести и больше десяти часов в сутки).

Причем мужчинам больше вредит короткий сон, а женщинам — долгий.

В исследовании, которое длилось девять лет, приняли участие более 133,5 тысяч человек, разного возраста и пола.

Метаболический синдром проявляется в виде гипертонии, повышении уровня триглицеридов и сахара, а также снижении уровня хорошего холестерина.

Он был выявлен у 29 процентов мужчин и 24 процентов женщин, участвовавших в исследовании.