​В стране резко выросли продажи товаров с символикой России и ЧМ по футболу

Первая успешная в ЧМ-2018 игра российской сборной привела к резкому росту патриотизма среди болельщиков. Россияне стали скупать товары с символикой страны и ЧМ.

Так по результатам исследования сайта Avito, спрос на российские флаги на сайте по всей стране взлетел почти на 20 процентов. Лидером по приросту запросов стал Нижний Новгород (количество запросов — 39 процентов). На втором месте Москва (+22 процента), а на третьем Санкт-Петербург (+18 процентов).

Общероссийский спрос на товары с главным символом чемпионата — Волком Забивакой, к 14 июня вырос на 40 процентов.