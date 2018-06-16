Более 90 процентов россиян не довольны повышением пенсионного возраста

Правительство России решило начать повышать пенсионный возраст с 2019 года.

Это решение пришлось не по вкусу 92 процентам респондентов исследовательского холдинга «Ромир», который повел опрос среди россиян.

За повышение пенсионного возраста высказались только восемь процентов опрошенных. 58 процентов граждан устраивает действующая система.

«В среднем россияне полагают, что пенсионный возраст для мужчин должен наступать в 59 лет», — сообщают исследователи «Ромир». Текущий пенсионный возраст для женщин одобряют 61 процент опрошенных, 29 процентов высказались за его понижение до 50 лет.

Отметим, что советник по пенсионной реформе Правительства России, генеральный директор УК «Капитал» Вадим Сосков в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС отметил, что «государственная пенсия будет очень маленькой. В любом случае».