Профилактика помогла спасателям Сургутского района снизить смертность на воде на треть

Многие населенные пункты Сургутского района расположены по берегам рек – город Лянтор, села Лямино, Сытомино, поселки Ульт-Ягун, Угут и Тромеган и ряд мелких деревень.

Такое соседство остро ставит вопрос о безопасности при отдыхе на водоемах, особенно при отсутствии оборудованных пляжей. Таковых в Сургутском районе нет вообще – инвесторам и бизнесменам данная отрасль просто не интересна ввиду краткосрочности теплого сезона, обилия подходов к рекам и озерам, которые могут использоваться в качестве несанкционированных пляжей, а также затратности обеспечения всеми необходимыми компонентами оборудованного пляжа: медики, спасательное оборудование и спасатели, очистка дна, анализ проб воды и т.п. В компетенции же властей муниципалитета – только забор проб воды и их анализ, на основании которого принимается решение о безопасности водоема.

Одним из основных элементов работы по обеспечению безопасности при отдыхе населения на водных объектах являются профилактические беседы. При этом данный вид работы приносит свои результаты – за три последних года наметилась положительная тенденция в случаях гибели людей – количественные показатели снизились примерно на 30 процентов.

В рамках подготовки к теплому сезону специалисты районного комитета образования провели беседы со школьниками и их родителями, рассказав о мерах безопасности на водных объектах почти 30-ти тысячам человек.

В то же время сотрудники профильных ведомств и комитетов администрации Сургутского района регулярно занимаются распространением всевозможных памяток и наставлений, рядом с водоемами установлены соответствующие знаки, запрещающие купание, листовки и баннеры с правилами поведения на воде и помощи утопающим.