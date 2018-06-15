​Потерявшегося жителя Пойковского нашли через два дня в лесу

Накануне к полицейским Нефтеюганского района обратилась жительница поселка Пойковский, у которой несколько дней назад пропал муж.

Ее 65-летний супруг вышел из дома в магазин. Мужчина страдает потерей памяти и имеет проблемы со слухом.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами потерявшегося.

Просмотрев камеры видеонаблюдения в окрестностях магазина, сотрудники полиции выяснили, что мужчин направился в сторону леса.

Найти его удалось только на второй день поисков. Пропавший был в сознании, но сильно ослаблен. С его слов, он не мог позвонить домой, так как потерял телефон.