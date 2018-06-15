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Сбербанк запустил вклад «Побеждай» в честь победы сборной России в матче открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

15 июня 2018 года, Москва — Сбербанк запустил промовклад «Побеждай» в честь победы сборной России в день открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Ставка по вкладу составляет 6 % для сумм от 50 тыс. рублей на срок 6 месяцев. Вклад можно открыть до 26 июня. Дата приёма вклада может быть продлена в случае выхода сборной России в плей-офф — на всё время участия национальной сборной в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018™. Вклад доступен в Сбербанк Онлайн и отделениях Сбербанка. Максимальная ставка базовой линейки вкладов Сбербанка на данный момент составляет 4,45 %.

Также в день открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ Сбербанк запустил акцию по потребительским кредитам. В рамках акции предлагается дисконт в размере 0,5 п. п. к базовой ставке при подаче кредитной заявки в Сбербанк Онлайн. Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4 %.

Ставка 11,4 % предлагается на суммы кредита от 1 млн рублей, диапазоны ставок 11,4–15,4 % при сумме кредита от 300 тысяч до 1 миллиона рублей и 12,4–19,4 % при сумме кредита от 30 до 300 тыс. рублей.

Ранее Сбербанк в партнёрстве с Visa запустил кредитную карту с повышенными бонусами к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. Карта предлагается в рамках акции до 31 июля 2018 года. По карте начисляется 20 % бонусов на покупки в спортивных магазинах и 5 % — на оплату счетов в кафе и ресторанах. Повышенные бонусы начисляются по операциям, совершённым до 31.12.2018 в торговых точках указанных категорий по всему миру. Ставки по кредитной карте Visa Сбербанка составляют 23,9 % в рамках предодобренного предложения для клиентов Сбербанка и 27,9 % — для остальных клиентов.

29 мая Visa и Сбербанк запустили мобильное приложение «Чеканка Челлендж», благодаря которому можно попасть на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ и выиграть другие ценные призы — тренировку со звёздами футбола и мячи с автографами. Для участия нужно скачать приложение «Чеканка Челлендж» в App Store или Google Play, зарегистрироваться в приложении через аккаунт в социальных сетях и следовать инструкциям. Подробности — https://chekanka-challenge.ru/.

14 июня в день открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии со счётом 5:0.


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Сегодня в 15:34, просмотров: 212, комментариев: 0


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