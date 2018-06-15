Сегодня на Чемпионате мира-2018 матч будущих соперников сборной России по футболу

Сборные Египта и Уругвая встречаются сегодня в 15:00 по Московскому времени на стадионе «Екатеринбург Арена». Игра интересна тем, что с обеими командами предстоит встреча сборной России: с Египтом 19 июня, а с Уругваем 25 июня.

Обе команды являются лидерами своих отборочных турниров. Египтяне прошли на Чемпионат мира-2018, став лидерами в своей группе, а уругвайцы – вторыми, уступив первенство в группе Южной Америке лишь бразильцам.

Обе команды принимали неоднократное участие в Чемпионатах мира. Правда для Египта это были 1934 и 1990 годы. Уругвайская сборная более титулованная. У нее в активе победы на Чемпионат мира в 1930 и 1950 годах. Также сборная Уругвая добивалась выхода в 1/8 финала на ЧМ-2014 в Бразилии, обыграв в своей группе англичан и итальянцев.

При этом именно Уругвай в группе А считался фаворитом на выход в 1/8 мундиаля 2018 года. Однако все рассуждения аналитиков от футбола порушила сборная России, которая вчера с разгромным счетом 5:0 обыграла Саудовскую Аравию. Вполне возможно, что при определении победителя в отборочной группе «А» будет иметь разница забитых и пропущенных мячей. В данном случае пять голов в ворота Саудовской Аравии могут стать решающими для отечественных футболистов.