На стройке Центра охраны материнства и детства в Сургуте началось благоустройство. Первых пациентов комплекс примет в марте 2019 года

На участке строящегося окружного Центра охраны материнства и детства начались работы по благоустройству. На территорию комплекса уже завезли 60 грузовиков земли и начали ее разравнивать. Об этом рассказал генеральный директор компании-застройщика «ВИС Инфраструктура» Семен Прокофьев во время сдачи работ по восстановлению участка парка «За Саймой», который был разрыт для прокладки коммуникаций к медицинскому комплексу.

«Работы по благоустройству начались 12 июня. Начали с того, что завезли землю на участок и сейчас начали ее разравнивать. В целом работы на объекте идут согласно графику, сейчас у нас задействовано почти 900 человек. Сейчас занимаемся прокладкой кабелей, отделкой, устанавливаем инженерное оборудование. Медицинскую аппаратуру будем подключать уже на завершающем этапе», - рассказал Семен Прокофьев.

По оценке «ВИС Инфраструктуры» основные работы на объекте будут завершены к 31 июля, после чего начнется монтаж медицинского оборудования и пройдут пуско-наладочные испытания. Далее последует процесс лицензирования и комплекс сможет принять первых пациентов в марте 2019 года.