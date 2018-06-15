​«Не достичь его, как горизонта!»: Сергей Шнуров написал стих о повышении пенсионного возраста // ТЕКСТ

Лидер группы «Ленинград» в очередной раз выразил свое мнение о злободневных событиях в России при помощи рифмы. На этот раз творение Сергея Шнурова посвящено повышению пенсионного возраста, о котором накануне объявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
Согласно реформе, которая начнется в 2019 году, чтобы выйти на заслуженный отдых, женщинам необходимо дожить до 63 лет, а мужчинам — до 65. В своем стихотворении Шнуров размышляет о том, как вообще можно достичь такого возраста и сравнивает его с «морковкой перед осликом, что кружит у колодца».
Стихотворение Сергея Шнурова:
«Здесь нужна какая-то сноровка,
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасет позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст — это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!
Пенсионный возраст — это идол,
Образ, а под красками — фанера.
Может, есть, но я давно не видел,
Не во сне, а наяву пенсионера»...
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