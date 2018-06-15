​Работодатели Югры готовы платить медикам в среднем 50 тысяч рублей

Результаты исследований, проведенных аналитиками сайта по поиску работы и персонала HeadHunter показали, что в Югре на вакансии в сфере медицины и фармацевтики занимают 4% от общей массы предложений от работодателей.

На первом месте по запросам работодателей на сайте hh.ruнаходятся врачи различных специальностей (57% по ХМАО, 42% по России): косметологи, неврологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, гинекологи, диетологи, стоматологи, кардиологи и т.д. На втором месте – младший и средний медперсонал (21%, по России – 23%). На третьем месте – фармацевты и провизоры (20%, по России – 15%). Также востребованы специалисты в сфере продаж (медицинские представители, менеджеры по работе с аптечными сетями и клиентами, консультанты, специалисты по тендерам и др. - 18%, по России – 16%).

В среднем, работодатели готовы предложить соискателям заработную плату в размере 50 000 рублей. При этом врачи претендуют на зарплату в 70 000 рублей в месяц, а работодатели предлагают им 55 000 рублей. Средний и младший медперсонал готовы работать за 45 000 рублей, однако предложение работодателей в большинстве случаев ограничено 30 000 рублей.

В настоящее время самым дорогим предложением Ханты-Мансийского автономного округа в сфере «Медицина» является вакансия Директора сети аптек в Нефтеюганске с вознаграждением от 170 000 рублей.