​Футболистов Саудовской Аравии накажут за разгромный проигрыш России

Футболистов Саудовской Аравии подвергнут дисциплинарным взысканиям за поражение в матче со сборной России, пишет Meduza со ссылкой на заявление главы саудовской федерации футбола Аделя Иззата.

Он заявил, что сборная Саудовской Аравии показала «совершенно неудовлетворительный результат», который не соответствует ее уровню подготовки. Взыскания получат вратарь Абдулла Аль-Маюф, защитник Омар Хаусауи и нападающий Мохаммад Аль-Сахлауи.

Напомним, что накануне сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 5:0.