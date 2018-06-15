Центр молодежного дизайна проведет бесплатный мастер-класс по фотографированию пейзажей

22 июня в 16:00 любой сургутянин сможет научиться делать первоклассные снимки с природными ландшафтами. Бесплатный мастер-класс «Пейзаж» от руководителя фотостудии Центра молодежного дизайна Ирека Камалетдинова пройдет на площадке ЦМД (ул. Быстринская, 20).
Сотрудники учреждения приглашают принять участие горожан от 14 до 30 лет включительно. Записаться на мастер-класс можно «ВКонтакте» (в группе Центра молодежного дизайна) по ссылке: https://vk.com/kmpsurgut?w=wall-12412368_5006
Организаторы отмечают, что можно не брать на обучение собственный фотоаппарат, но блокнот и ручка — вполне пригодятся.
Лето в самом разгаре, поэтому когда, если не сейчас, научиться делать хорошие кадры с пейзажами?
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