Центробанк опубликовал возможные новые ставки тарифов на ОСАГО

Центробанк опубликовал проект постановления о новых ставках тарифа на полисы ОСАГО.

В документе указывается, что коридор базовых ставок для полисов ОСАГО может быть расширен до 2746-4942 рублей (сейчас — 3432-4118 руб). Верхнюю границу для мотоциклистов и мотороллеров снизят до 1407 рублей. Для легковых машин юридических лиц максимальную цену полиса снизят на 5,7 процента.

Эксперты считают, что такое предложение Центробанка приведет к росту максимальной стоимости ОСАГО на 20 процентов.

Будет ли проект одобрен, пока не известно. Ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщал, что новые тарифы могут быть введены до 31 августа.