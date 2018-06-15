​Disney снимет кино по сценарию тюменца

Экономист из Тюмени Шамиль Агаев стал лучшим на всенародном конкурсе «Счастливые истории». Его заявка под названием «Я тебя знаю» прозвучала в эфире Русского Радио — информационного партнера проекта компании Disney«Счастье — это…» — и попала в топ-50 работ с наибольшим количеством набранных зрительских голосов.

Теперь история Шамиля Агаева ляжет в основу новеллы из кинофильма «Счастье — это…2», который выйдет в марте 2019 года.

Сценарий тюменца написан в комедийном жанре и рассказывает о случайной встрече двух мужчин в торговом центре. Пытаясь выяснить, как же они познакомились друг с другом, герои истории становятся практически друзьями навек. Однако в итоге становится ясно, что первая беседа мужчин произошла много лет назад при неприятных обстоятельствах — и никакие они не приятели.

Примечательно, что Шамиль Агаев побеждает в конкурсе Disney второй раз подряд! Автор лучшей истории о счастье никогда не планировал заниматься кино, но после свалившегося на него успеха всерьез думает о карьере сценариста.

Справка: Проект «Счастье – это…» помогает молодым российским кинематографистам осуществить свою мечту — снять кино для большого экрана. В жюри проекта входят признанные мастера киноиндустрии: Владимир Грамматиков (председатель жюри), Федор Бондарчук, Оксана Карас, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев и Владимир Хотиненко. В ходе нескольких конкурсных этапов команда проекта отбирает лучших начинающих сценаристов и режиссеров для работы над фильмом. Принять участие в проекте есть шанс у всех поклонников кино — для этого предусмотрено четыре всенародных конкурса. Итогом проекта станет киноальманах, состоящий из семи историй о счастье, который выйдет в широкий прокат в марте 2019 года.