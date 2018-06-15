У Югры появится своя академическая история

Институт российской истории Российской академии наук (РАН) и Сургутский государственный университет (СурГУ) совместно создадут многотомник «Академическая история Югры». В него войдет масштабное исследование региона, которое охватит период с глубокой древности до наших дней.

«В перспективе «Академическая история Югры» станет одним из значимых источников для новой 20-томной «Истории России», подготовкой которой по поручению президента России Владимира Путина сейчас заняты ученые РАН», - сообщили на сайте ведомства.

Данная работа, это часть научно-просветительского проекта «Многовековая Югра», создание которого было приурочено к 900-летию первого упоминания Югры в русском летописании.

«Сам проект «Многовековая Югра» не просто появился. Мы последовательно шли к этому, двигаясь по пути наполнения перспектив историческими смыслами. Я рада тому, что большое количество людей загорелось этим проектом, многие югорчане находят свое место в нём и активно его поддерживают», – отметила губернатор региона Наталья Комарова.

Президент России Владимир Путин поддержал приветственным словом проект и Югру в день юбилея.

«С тех далёких времён и по нынешний день судьба Югры тесно связана с Россией, становлением её государственности, развитием отечественной промышленности, энергетики. Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вносит существенный вклад в укрепление национальной экономики, индустрии, топливно-энергетического комплекса. Жители ХМАО умеют и любят трудиться, славятся радушием и гостеприимством, с уважением относятся к уникальному историческому, культурному, духовному наследию родного края», – отметил глава государства и пожелал успехов.

Совместно с новым изданием, будет представлено обновленное методическое пособие по истории родного края для ВУЗов и школ. Также будет создана общедоступная электронная база данных, которая объединит все имеющиеся источники, а также данные последних археологических раскопок и исследований.