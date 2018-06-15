Базу отдыха «Газпром Переработки» под Лямина могут передать Сургутскому району

База отдыха «Газпром Переработки», находящаяся рядом с сельским поселением Лямина, может быть передана в собственность Сургутскому району. Об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время рабочей поездки в сельское поселение. Однако, в этом процессе есть подводные камни.

«Сейчас «Газпром Переработка» увязывает передачу базы с передачей участка дороги к ЗСК. Она находится в аварийном состоянии и ей требуется серьезный ремонт. Мы будем добиваться, чтобы два этих вопроса были разделены, поскольку у нас есть большие планы на эту базу отдыха. – делится глава Сургутского района Андрей Трубецкой. - После ремонта мы хотим проводить там спортивные турниры, организовывать детский отдых и выезды туристических групп».

Сейчас лишь два домика из двенадцати могут работать зимой, поэтому первоочередной задачей является подключение всех построек базы к инженерным сетям, а также ремонт домов отдыха и спортивного зала. По словам Андрея Трубецкого, общая сумма финансовых вложений может составить 12-16 миллионов рублей.