В Сытомино построят культурно-спортивный центр

В сельском поселении Сытомино появится культурно-спортивный центр, рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. По его словам, комплекс появится в 2019 году.

«Мы хотим построить большой спортивно-культурный центр, в котором будет все необходимое для занятий спортом, хореографией, гимнастикой. Там в кружках и секциях смогут заниматься дети со всего поселения. На весь проект уйдет около 60 миллионов рублей. В течение 2019 года должны этот проект реализовать», - объяснил Андрей Трубецкой.

Ранее в Сытомино за 7 миллионов рублей собирались реконструировать магазин «Уют», в который планировалось перенести администрацию поселения, а освободившееся здание использовать как спортивно-культурный центр. От этой идеи, однако отказались.

«В этом нет никакого смысла, потому что в помещение бывшего магазина просто не получится перенести всех работников местной администрации. Часть из них все равно останется в старом здании, а значит негде будет организовывать кружки и секции для детей. Ремонт магазина не решает никаких проблем в Сытомино»,- добавил Андрей Трубецкой.