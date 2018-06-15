У Игоря Холманских сегодня последний рабочий день на посту полпреда президента в УрФО

Руководителем нашего макрорегиона станет помощник президента и экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов

Полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских уходит в госкорпорацию «Ростех» Сергея Чемезова. По информации издания «Деловой квартал», он возглавит совет директоров Уралвагонзавода – предприятия, где до начала политической карьеры в 2012 г, работал начальником сборочного цеха.

Полномочным представителем президента в УрФО станет Николай Цуканов, в 2010-2016 гг - губернатор Калининградской области. У Цуканова также есть опыт и полпредской работы: он представлял президента в Северо-Западном федеральном округе.

фото Холманских - tass.ru

фото Цуканов - fontanka.ru