У Игоря Холманских сегодня последний рабочий день на посту полпреда президента в УрФО

Руководителем нашего макрорегиона станет помощник президента и экс-губернатор Калининградской области Николай Цуканов
Полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских уходит в госкорпорацию «Ростех» Сергея Чемезова. По информации издания «Деловой квартал», он возглавит совет директоров Уралвагонзавода – предприятия, где до начала политической карьеры в 2012 г, работал начальником сборочного цеха.
Полномочным представителем президента в УрФО станет Николай Цуканов, в 2010-2016 гг - губернатор Калининградской области. У Цуканова также есть опыт и полпредской работы: он представлял президента в Северо-Западном федеральном округе.
фото Холманских - tass.ru
фото Цуканов - fontanka.ru
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