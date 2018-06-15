Более 40 человек получили профессиональные награды в канун Дня медицинского работника

Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила югорских медиков с профессиональным праздником и вручила награды федерального и регионального значения.

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд нагрудным знаком «Отличник здравоохранения России» были отмечены старшая медсестра Нижневартовской психоневрологической больницы Наталья Антоненко, заведующая кабинетом Урайской городской больницы Галина Анкина, врач Сургутской городской стоматологической поликлиники №2 Галина Бородина, заведующая отделением Белоярской районной больницы Ольга Денисенко, главная медицинская сестра окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Ольга Приходько.

Почетными грамотами министерства здравоохранения России награждены врач Нижневартовской городской поликлиники Наталья Киселева, врач Сургутской городской клинической поликлиники №4 Галина Клочкова, врач Радужнинской городской больницы Владимир Крутьев, врач Сургутской городской клинической больницы Тамара Трифонова.

Почетной грамотой губернатора Югры отмечены заведующая хирургическим отделением консультативно-диагностической поликлиники окружной клинической больницы Надежда Андрейчикова и заведующий травматологическим отделением Няганской окружной больницы Юрий Господенко.

Благодарность губернатора автономного округа за многолетнюю добросовестную работу объявлена участковой медицинской сестре терапевтического отделения поликлиники Пыть-Яхской окружной клинической больницы Айханум Кайтукаевой, акушеру-гинекологу родильного отделения Няганской окружной больницы Виктории Севрюковой.

Также были вручены почетные грамоты окружного парламента, благодарственные письма председателя думы и ведомственные награды регионального департамента здравоохранения.

«Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию подчеркнул: «Важнейшая задача, которая касается каждого, – доступность современной, качественной медицинской помощи. Мы должны ориентироваться на самые высокие мировые стандарты», – цитирует фрагмент выступления губернатора Югры Департаменто общественных связей региона. – Для того, чтобы добиться этой задачи, необходима концентрация всех возможностей. Необходимо правильно выстроить систему мотивации как для врача, так и для пациента. Поддерживаю ваши проекты в области пропаганды здорового образа жизни».

Наталья Комарова также обозначила необходимость в создании сбалансированной системы последовательности лечения с акцентом на профилактику, реабилитацию, оказание паллиативной помощи, помощи на дому, а также на амбулаторные услуги. Она нацелила специалистов региональной системы здравоохранения на достижение системности в такой работе: «Внедрять все вышеуказанное необходимо с использованием цифровых технологий и инструментов. Вы абсолютно правильно нацелены на такую работу. Все югорчане рассчитывают на то, что эти возможности являются для вас абсолютным предпочтением».

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