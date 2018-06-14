В Лямина и Сытомино переводят котельные на газ

В котельных Лямина и Сытомино в качестве топлива будут использовать газ вместо нефти. Соответствующее переоборудование предприятий будет проведено в 2019 году. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в ходе своей рабочей поездки по сельским поселениям.

«В планах переоборудовать котельные в трех поселениях: Лямина, Сытомино, Высокий мыс. Сложнее ситуация в первых двух из-за трудностей с переправой, особенно в весенний период, поэтому там будем модернизировать производство в первую очередь. Замена оборудования жизненно необходима в условиях растущей цены на нефть и серьезного износа котлов. Если в 2014 году мы платили 12 тысяч рублей за тонну, то теперь – 25 тысяч. Убытки только у одной котельной уже составляют 20 миллионов рублей в год», - сообщил глава муниципалитета.

Переход на сжиженный газ позволит не только сэкономить бюджетные деньги, но и упростить процесс транспортировки.

«Газ – куда более экономичный вид топлива, его расход куда меньший, чем у той же нефти. Один раз завезя 100 кубометров газа, мы сможем обеспечить поселение на полгода. При этом полностью от нефти отказываться не планируем – скорее всего, оставим по одному котлу, чтобы был резерв на случай экстренной ситуации», - продолжает Андрей Трубецкой.

На модернизацию котельной в Лямина планируется потратить 24-26 миллионов рублей и примерно столько же – на котельную в Сытомино.