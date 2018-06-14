​Украина хочет открыть в России 8 визовых центров

Департамент консульской службы МИД Украины объявил о том, что откроет в России 8 визовых центров, пишет Meduza.

Визовые центры появятся в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

«Центры займутся техническим сопровождением ходатайств, полученных от иностранцев, и помощью в их правильном составлении, также они будут оказывать дополнительные услуги, включая фотографирование, перевод и копирование документов, оформление страховок, заказ услуг курьера и СМС-информирование. <…> Решение о выдаче или отказе в визе будет принимать консул Украины», – сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Всего с 15 июня по 1 августа Украина планирует открыть 56 визовых центров в различных городах мира.

Напомним, что сейчас россияне имеют право въехать на территорию Украины без оформления визы.