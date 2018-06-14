16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,2511   EUR  73,5621  

#Hello от «МегаФона»: безлимитные соцсети и мессенджеры для футбольных болельщиков и туристов

«МегаФон» расширяет тариф #Hello для гостей из других стран. Спортивные болельщики и просто иностранные туристы смогут экономить на роуминге и при этом неограниченно пользоваться мессенджерами и социальными сетями, а также получат минуты и SMS для связи с друзьями и родными.

Тариф был создан с учетом потребностей активных путешественников, в том числе футбольных фанатов. Он включает безлимитный трафик для общения в мессенджерах (WhatsApp, Viber, eMotion, Snapchat, Facebook Messenger) и социальных сетях (Facebook, Instagram), дополнительные 10 ГБ мобильного интернета на остальные сервисы, 30 минут звонков и 30 SMS на любые номера России и в другие страны, а также возможность совершать безлимитные вызовы на номера «МегаФона». Стоимость пакета составляет 700 рублей (менее 10 евро) за каждые две недели.

Все SMS-уведомления в тарифе на английском языке. Такжедействует поддержка на английском на странице компании в Facebooк и при звонке в колл-центр. Причем система определит сама, что ей звонит абонент тарифа #Hello, и переведёт звонок клиента на англоговорящегоспециалиста.

«Мы начали готовить предложение для туристов во время Кубка Конфедераций. Самыми востребованными среди гостей из других стран являются мессенджеры и социальные сети, поэтому мы решили дать туристам больше возможностей для того, чтобы делиться впечатлениями с родными и друзьями. При стоимости тарифа менее 10 евро гости нашей страны теперь могут неограниченно общаться с близкими в соцсетях и мессенждерах, делиться фотографиями, видео, аудиосообщениями. А для других целей у них останется еще 10 ГБ самого быстрого мобильного интернета, доступного в любом регионе нашей страны», - комментирует Александр Фетисов,директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон».

Иностранный гражданин может купить симку по своему паспорту в салонах «МегаФона» или заказать доставку.

Перечень стран, в которые пользователи могут звонить и отправлять SMS в рамках тарифа: Австралия, Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Египет, Иран, Исландия, Испания, Колумбия, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Япония, Австрия, Израиль, Италия, Канада, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, США, Турция, Финляндия, Чехия, Эстония.

«МегаФон» предоставляет своим клиентам лучшие скорости мобильного интернета на стадионах Чемпионата мира 2018, согласно исследованию информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:47, просмотров: 194, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Андрей Мартиросов: «Самолет интересный, но приобретать его будем только по заказу регионов»

Андрей Мартиросов: «Самолет интересный, но приобретать его будем только по заказу регионов»
В 2021 году начнется серийный выпуск нового самолета «Байкал». Для кого?
Константин Шперлинг Сегодня в 15:46
238 0
Заброшенную стройку разворовывают. А это наши с вами деньги

Заброшенную стройку разворовывают. А это наши с вами деньги
Я не знаю причин, по которой строительство остановили, но охранять-то объект нужно было. Ведь когда возобновят стройку, то заново придется вкладывать то, что было украдено и вывезено
Наталья Алейханова, сургутянка Сегодня в 12:19
653 0
​С праздником Ид аль-Фитр — Ураза Байрам!

​С праздником Ид аль-Фитр — Ураза Байрам!
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного!
Муфтий Тагир хазрат Саматов, председатель ДУМ ХМАО–Югры 13 июня в 14:44
734 0
​У медали две стороны

​У медали две стороны
Как в благополучном Сургуте выживают тысячи бездомных
Лилия Сулейманова 13 июня в 13:50
671 1
Статья дня. ​Сможет ли Собянин успешно возглавить Крым?

Статья дня. ​Сможет ли Собянин успешно возглавить Крым?
Москва утонула в трудовых мигрантах из Средней Азии и нам рассказывают, что без них мы бы утонули в мусоре. Чушь полнейшая
Александр Горный, блогер 13 июня в 10:33
1382 4
Лисы в городе // ФОТО

Лисы в городе // ФОТО
Символ Сургута появился на дорожных знаках
Артем Мазнев 12 июня в 14:54
859 6
В год 100-летия ВЛКСМ День России и День города ощущаются по-особенному

В год 100-летия ВЛКСМ День России и День города ощущаются по-особенному
Дорогие сургутяне, искренне благодарю вас за неравнодушие и любовь к сургутской земле! У нас много планов! Впереди новые победы и достижения
Вадим Шувалов, глава города Сургута 12 июня в 11:38
850 4
12 июня мы отмечаем один из самых значимых государственных праздников

12 июня мы отмечаем один из самых значимых государственных праздников
Мы хотим, чтобы изменения, происходящие в районе, были для всех заметны и очевидны. А жители гордились тем местом, где они живут. С праздником вас!
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 12 июня в 11:31
572 0
Успехи и достижения нашего города - это заслуга не одного поколения сургутян

Успехи и достижения нашего города - это заслуга не одного поколения сургутян
В этот праздничный день от всей души желаем городу Сургуту дальнейшего плодотворного развития, а жителям – крепкого здоровья
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 12 июня в 10:19
599 0
Мы должны быть патриотами своей земли – и той, которая зовется Россия, и той маленькой, но важной ее части – города Сургута

Мы должны быть патриотами своей земли – и той, которая зовется Россия, и той маленькой, но важной ее части – города Сургута
И пусть с каждым годом все наши достижения приумножаются!
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 12 июня в 10:00
643 1
​Все шито-крыто на Avito!

​Все шито-крыто на Avito!
Пять советов, которые помогут вам не стать жертвой капризных покупателей и мошенников при продаже б/у вещей
Альберт Исмагилов, сургутянин 09 июня в 15:30
1349 1
«Ещё неизвестно, подсветит ли наш праздник приезжая звезда!»

«Ещё неизвестно, подсветит ли наш праздник приезжая звезда!»
Депутат сургутской Думы рассказал о своем отношении к Дню города
Редакция СИА-ПРЕСС 09 июня в 12:21
958 0
​Звёзд недосчитались

​Звёзд недосчитались
Почему нынешний День города в Сургуте называют репетицией следующего?
Надежда Макаренко 09 июня в 12:14
1155 1
Владимир Фризен: «Наши команды ничем не хуже!»

Владимир Фризен: «Наши команды ничем не хуже!»
Председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута поделился мнением о Дне города
Редакция СИА-ПРЕСС 09 июня в 12:10
986 4
Яков Черняк: «Сургут звёздами не удивишь. Особенно попсой!»

Яков Черняк: «Сургут звёздами не удивишь. Особенно попсой!»
Директор Сургутской филармонии — о праздновании Дня города
Редакция СИА-ПРЕСС 09 июня в 11:57
1398 3
Давайте скажем – баста!

Давайте скажем – баста!
Моим комментаторам к статьям «Уважаемый Владимир Владимирович…», «Отрава от аптеки №100…»
Татьяна Грин-Кондрашина, библиограф, сценарист 09 июня в 10:20
1020 4
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика