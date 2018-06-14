Hello от «МегаФона»: безлимитные соцсети и мессенджеры для футбольных болельщиков и туристов

«МегаФон» расширяет тариф #Hello для гостей из других стран. Спортивные болельщики и просто иностранные туристы смогут экономить на роуминге и при этом неограниченно пользоваться мессенджерами и социальными сетями, а также получат минуты и SMS для связи с друзьями и родными.

Тариф был создан с учетом потребностей активных путешественников, в том числе футбольных фанатов. Он включает безлимитный трафик для общения в мессенджерах (WhatsApp, Viber, eMotion, Snapchat, Facebook Messenger) и социальных сетях (Facebook, Instagram), дополнительные 10 ГБ мобильного интернета на остальные сервисы, 30 минут звонков и 30 SMS на любые номера России и в другие страны, а также возможность совершать безлимитные вызовы на номера «МегаФона». Стоимость пакета составляет 700 рублей (менее 10 евро) за каждые две недели.

Все SMS-уведомления в тарифе на английском языке. Такжедействует поддержка на английском на странице компании в Facebooк и при звонке в колл-центр. Причем система определит сама, что ей звонит абонент тарифа #Hello, и переведёт звонок клиента на англоговорящегоспециалиста.

«Мы начали готовить предложение для туристов во время Кубка Конфедераций. Самыми востребованными среди гостей из других стран являются мессенджеры и социальные сети, поэтому мы решили дать туристам больше возможностей для того, чтобы делиться впечатлениями с родными и друзьями. При стоимости тарифа менее 10 евро гости нашей страны теперь могут неограниченно общаться с близкими в соцсетях и мессенждерах, делиться фотографиями, видео, аудиосообщениями. А для других целей у них останется еще 10 ГБ самого быстрого мобильного интернета, доступного в любом регионе нашей страны», - комментирует Александр Фетисов,директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон».

Иностранный гражданин может купить симку по своему паспорту в салонах «МегаФона» или заказать доставку.

Перечень стран, в которые пользователи могут звонить и отправлять SMS в рамках тарифа: Австралия, Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Египет, Иран, Исландия, Испания, Колумбия, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Япония, Австрия, Израиль, Италия, Канада, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, США, Турция, Финляндия, Чехия, Эстония.

«МегаФон» предоставляет своим клиентам лучшие скорости мобильного интернета на стадионах Чемпионата мира 2018, согласно исследованию информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли».