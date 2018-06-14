​В Сургуте учения силовиков закончились задержанием криминального авторитета//ВИДЕО

Сегодня утром жители Сургута наблюдали по городу сотрудников УМВД по городу в полной боевой экипировке. Официальная версия происходящего – командно-штабные учения. Причем заранее была распространена информация о том, что для обеспечения учений будут перекрыты улицы Щепеткина, Рыбников и Маяковского (в районе УМВД по городу Сургуту).

Сегодня же в сети появилось видео, в котором бойцы спецподразделений штурмуют частный дом в районе Черного Мыса. По информации информационного агентства К-Информ, в этом доме проживал один из сургутских криминальных авторитетов, и на момент вторжения сотрудников спецподразделения в нем проходила сходка.

Видео Информационного агентства чрезвычайных происшествий "К-Информ"

По всей видимости, учения были своеобразной «ширмой», которая позволила правоохранителям убрать с улиц граждан и подойти к дому для штурма.

Соответствующие ведомства обещали прокомментировать данную ситуацию в ближайшее время.