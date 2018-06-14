Вдогонку за пенсией. Правительство предложило повысить НДС с 18 процентов до 20

Правительство России предлагает повысить налог на добавленную стоимость с 18 до 20%, сообщает «Медуза».

При этом все существующие льготы по НДС будут сохранены, чтобы «нагрузка не падала на людей», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что правительство обсуждало различные меры по изменению налоговой системы, однако решило «отказаться от неоправданно тяжелых для людей шагов».