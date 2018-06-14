Пенсия: женщины - в 63 года, мужчины - в 65. Слово за Госдумой

Правительство России определилось с вариантом изменения пенсионного возраста. Изменения произойдут по жесткому сценарию и начнутся в 2019 году. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания кабинета министров, которое состоялось сегодня, отметил, что власти намерены повышать возраст выхода на пенсию постепенно. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.



Теперь законопроект будет рассматривать Государственная Дума. Но шансы, что депутаты не примут предложение правительства, ничтожны.

При этом подавляющее большинство россиян - 90 процентов - выступают против повышения пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные компанией "Ромир".

"Только 8 процентов россиян поддерживают планы правительства о повышении пенсионного возраста, свидетельствуют данные опроса. Против готовящейся властью реформы выступили 92% респондентов, при этом даже среди молодежи в возрасте 18–24 лет противников повышения пенсионного возраста абсолютное большинство — 88%", - приводит результаты социологического исследования портал РБК.