​Короткая ремонтная кампания не повлияет на старт отопительного сезона в Сургуте и Югре

Сургутянам не стоит волноваться относительно грядущего отопительного сезона – тепло будет подано в жилье и на социальные объекты вовремя.

По нормативам, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти дней.

Напомним, что впервые за десятилетие в Сургуте в 2018 году отопительный сезон был продлен до начала лета. Только 5 июня поставщики тепла – филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 перешел на летний режим работы. Таким образом срок ремонтной кампании сократился на 10-15 дней.

Обычно в Сургуте отопительный сезон стартует в первый осенний месяц – в разные годы тепло в квартиры горожан поступало 5, 9 и 19 сентября.

– Несмотря на то, что перевод оборудования на летний период из-за погодных условий осуществлен позже, чем было запланировано, мы успеем подготовить теплосеть к предстоящему отопительному сезону, и все необходимые работы по ремонту оборудования будут выполнены, – отметил главный инженер Сургутской ГРЭС-1 Анатолий Тетюков.