​Сбербанк предлагает бизнесу взять в аренду онлайн-кассы «Эвотор»

Сбербанк предлагает предпринимателям организовать бизнес при помощи онлайн-кассы «Эвотор». Смарт-терминал на базе планшета с принтером кассовых чеков и фискальным накопителем соответствует требованиям 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».

Смарт-кассу можно взять в аренду. Услугой уже воспользовались более 100 предпринимателей Югры. Стоимость арендной платы составляет от 1300 рублей в месяц, при этом Сбербанк берет на себя весь функционал по установке фискального накопителя, регистрации кассы в ФНС, подключению, обучению персонала и технической поддержке оборудования на весь срок аренды.

Предприниматель может выбрать комплектацию терминала, которая подходит для его специфики бизнеса. Например, компактный и эргономичный «Эвотор-5» может работать дистанционно без подзарядки до 4 часов, он хорошо подойдет для служб доставки и выездной торговли.

«В соответствии с требованиями федерального законодательства с 1 июля всем компаниям необходимо перейти на новые кассы с возможностью передачи данных в налоговую службу через операторов фискальных данных. Смарт-терминалы «Эвотор» – одно из наиболее удобных и эффективных решений для бизнеса. Взяв кассу в аренду, можно существенно сэкономить на покупке, регистрации и установке оборудования – банк возьмет эти заботы на себя», – прокомментировала заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.

Предприниматели и организации Югры могут подать заявку и получить информацию об установке смарт-терминалов «Эвотор» на сайте банка, а также в отделениях Сбербанка по адресам: г. Сургут, ул. Дзержинского 5, контактный телефон: 8(906)826-67-66; г. Нижневартовск, ул. Интернациональная 10, тел: 8(982)536-39-88.

Оксана Павук, Ирина Богдан, пресс-служба Западно-Сибирского банка