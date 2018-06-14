​Путешествуйте с Пушкиным под мышкой! Фотоконкурс от Центральной городской библиотеки

Лето, как известно, время отпусков. Почему бы не совместить приятное с полезным, решили в Центральной городской библиотеке Сургута — и объявили о фотоконкурсе «ПроСтранствие Пушкина».

Суть проекта в том, что его участники должны отправиться в путешествие и сделать памятный кадр с томиком сочинений Александра Сергеевича или с книгой об этом поэте.

Конкурс проходит с 1 по 9 сентября и открыт абсолютно для каждого: сотрудники библиотеки будут рады увидеть и работы профессиональных фотографов, и любительские кадры участников старше 12 лет.

Атмосфера путешествия и присутствие в кадре книг Пушкина — таковы основные требования организаторов к конкурсным фотографиям. Это могут быть как фотопортреты (одиночные или групповые) с изданием, так и сами книги, снятые на фоне достопримечательностей в любой точке мира.

Конкурс проводится в группе «ПроСтранствие Пушкина» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club166472439). Каждый участник может предоставить не более десяти снимков.

Победители будут определены специальным жюри с 10 по 21 сентября. Авторам лучших фото вручат подарки. Церемония награждения пройдет 22 сентября в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина.

Кроме того, наиболее интересные кадры будут представлены на выставке, которая откроется 29 сентября в здании ОАО «Аэропорт Сургут».

Справка: Фотоконкурс «ПроСтранствие Пушкина» проводится второй год подряд. Партнерами проекта выступают: Всероссийский музей А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), ОАО «Аэропорт Сургут», Сургутское общество любителей фотографии, фотошкола «Пикча», рекламно-производственная компания «БИШОП», аквапарк «Аквамарин».