​Уже три тысячи человек получает дополнительную окружную пенсию

Ханты-Мансийский НПФ поздравил врача из Октябрьского, который стал юбилейным получателем.

Евгений Ельпин заведует инфекционным отделением в Октябрьской районной больнице.

Он один из первых участников программы «Две пенсии для бюджетников». Формировать свою дополнительную пенсию Евгений Николаевич начал в 57 лет, 14 лет назад – в 2004 году, когда только приняли закон Югры «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан». Несмотря на пенсионный возраст, он продолжал работать, и уже понял, что на государственную пенсию не проживёшь.

«Я посчитал, что если класть деньги в банк, то это 6-8% годовых, - пояснил Евгений Ельпин, - А здесь 119% в год. Таких условий нет ни в одном банке. Я бы вступил в эту пенсионную программу с молодых лет, если бы она тогда работала».

По условиям программы Правительства Югры «Две пенсии для бюджетников»:

Каждый взнос, сделанный участником программы, за счёт средств окружного бюджета удваивается, т.е к взносу участника добавляется 100%;

Ханты-Мансийский НПФ ежегодно начисляет на взносы участников инвестиционный доход - не менее 6%;

Участник программы получает налоговый вычет - 13% от суммы своих взносов.

Евгений Ельпин в дополнение к государственной пенсии будет получать 18 727 рублей ежемесячно. Эти деньги он планирует потратить на новую квартиру – хочет переехать к сыну и внукам в Тюмень.

Родился Евгений Ельпин в Ханты-Мансийске, после института по распределению поехал в Октябрьское, с тех пор и работает в Октябрьской районной больнице, уже 48 лет. Сначала был терапевтом, потом перешел в инфекционисты. Говорит, что эта специальность нравится ему больше, потому что «все больные выздоравливают, и нет хронических форм заболеваний».

Евгений Ельпин – врач высшей категории, имеет звания «Отличник здравоохранения» и «Почётный гражданин Октябрьского района».

Право на формирование дополнительной пенсии имеют все работники бюджетных учреждений Югры, проработавшие в таких учреждениях не менее 5 лет. В Ханты-Мансийске этим правом уже воспользовались 3 463 человека, 299 из них уже получают дополнительную окружную пенсию.