Сегодня определится сценарий повышения пенсионного возраста в России

Законопроект сегодня, 14 июня, рассмотрит Кабинет министров. Вопрос числится третьим в повестке заседания, опубликованном на сайте Правительства России.

За основу правительством принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63. Но не исключен и более мягкий для женщин сценарий “65/60” (мужчины/женщины).

После того, как законопроект обсудят министры, документ передадут в Государственную Думу. Предварительно рассматривать несколько вариантов изменения пенсионной системы, подготовленных различными министерствами (Минтруда и Минсоцразвития), федеральный парламент не стал.