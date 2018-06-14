В «Лужниках» сегодня стартует первый в истории России ЧМ по футболу. РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА и стоимость команд

Матчем самых слабых, по мнению ФИФА, команд стартует сегодня Чемпионат мира по футболу 2018. Игра между сборными России и Саудовской Аравии начнется в 18.00 (по мск) и будет транслироваться по Первому каналу.

РАСПИСАНИЕ ВСЕХ МАТЧЕЙ

В рейтинге ФИФА сборная России сейчас находится на рекордно низком для себя 70м месте. Но главное – на самой нижней позиции среди всех 32 команд, принимающих участие в чемпионате. У Саудовской Аравии – 67 позиция.

Между тем сборная России в 7,5 раз дороже сборной соперника. По данным издания «КоммерсантЪ», стоимость состава нашей команды составляет €138 млн. Самый дорогой игрок - Мариу Фернандес (защитник, €16 млн).

Стоимость команды соперника - €18,5 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник Наваф аль-Абед (€1,8 млн).

В Чемпионатах мира по футболу сборная России участвовала три раза, лучший результат – 3 место в группе. У Саудовской Аравии – участие в четырех мундиалях, лучший результат - 1/8 финала.

Кстати, после мундиаля, с 19 июля, рейтинг сборных ФИФА будет подсчитываться по новой формуле, которая, по данным AP News, исключит возможность манипуляций командам своего рейтинга за счёт неучастия в товарищеских матчах. Команды будут набирать или терять очки по итогам результатов всех матчей. По информации портала При этом официальные игры с точки зрения рейтинга станут ещё важнее, чем товарищеские, по сравнению с предыдущей формулой подсчёта рейтинга сборных ФИФА.

фото - prognozist.ru