​12 гектаров леса сгорело в Югре всего за три дня

Три лесных пожара, общей площадью более 12 гектаров, было зарегистрировано в Югре за праздничные и выходные дни. Возгорания тушили в Нижневартовском, Самаровском и Сургутском лесничествах.

Причем в Нижневартовском и Сургутском районах леса загорелись по вине отдыхающих на природе местных жителей. В Ханты-Мансийском районе причиной пожара стали грозы.

Специалисты Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов отмечают, что каждый второй пожар в лесах Югры происходит по вине человека.

Всего же с начала пожароопасного сезона на территории автономного округа зафиксировано 17 лесных пожаров общей площадью 101,54 га. В прошлом году на эту дату в Югре произошло 29 лесных пожаров. В 2016 году – 124 возгораний в лесных массивах.