​Пассажиры Utair могут полететь в Краснодар с 10 процентной скидкой

До 30 июня пассажиры Utair могут отправиться в Краснодар с 10% скидкой — для этого во время оформления заказа на сайте utair.ru или в приложении авиакомпании нужно ввести промокод TIMBREL. Количество билетов со скидкой ограничено.

Отметим, что в Краснодар из Москвы Utair летает 4 раза в день. Также есть прямые рейсы из Сургута, Тюмени, Волгограда и Сочи.

«Советуем туристам прогуляться по пешеходной Красной улице и попробовать кубанскую кухню. В городе не проводят игр чемпионата мира по футболу, поэтому здесь не будет наплыва иностранцев и высоких цен — это идеальное место для спокойного отдыха с семьей», — добавила вице-президент по маркетингу «Utair — Пассажирские авиалинии» Алина Щербинина.