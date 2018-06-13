​В преддверии ЧМ в России определили самое вкусное пиво

Роскачество по поручению правительства в преддверии ЧМ-2018 провело исследование качества пива.

Оценке подверглись 40 крупнейших брендов светлого фильтрованного пива. Специалисты не выявили ни одного «синтетического» продукта.

Проверку проводили с привлечением дегустационной комиссии, члены которой присваивали баллы за вкус, цвет, аромат и пеностойкость (не менее трех см высотой, до растворения должно пройти не менее трех минут).

За вкус самую высокую отметку не получило ни одно пиво. Лидерами рейтинга оказались Amstel (5,167 балла), «Халзан» (5,117), Bud (5,100), Heineken (5,084), Stella Artois (5,050).

Аутсайдерами назвали «Жигулевское» (производство казанского филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес»), «Горьковское», «Окское», «Балтика» и «Свердловское».