Россиянок призывают отказаться от интимных связей с иностранцами во время ЧМ-2018

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не вступать в сексуальные отношения с иностранцами, которые приедут в Россию к чемпионату мира по футболу. Об этом она сообщила радиостанции «Говорит Москва».

В пример Плетнева привела опыт летних Олимпийских игр в 1980 году, после которых появилось много матерей-одиночек: «Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать».