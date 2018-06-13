​Догуглиться до senior-программиста за четыре года: метод «Школы 21»

В России при поддержке Сбербанка заработает «Школа 21». Первое учебное заведение подобного типа будет открыто в одном из районов Москвы - со спортзалом, кухней и комнатами отдыха - там сможет работать одновременно до 500 учеников, в режиме 24/7.

Особенностью обучения в «Школе 21» станет то, что в аудитории не будет находиться преподаватель. Сориентироваться в гигантском объеме информации поможет тщательный подход к подаче заданий. Уроки сопровождаются минимальным набором справочных материалов, они лишь показывают, где начать поиски решений. Все остальное делают сами студенты.

Результаты обрабатываются автоматической системой проверки и, что гораздо важнее, другими учениками. Помимо оценки проектов для контроля знаний предусмотрены 4-часовые экзамены.

Список направлений в школе большой: алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, безопасность, сетевые технологии, языки программирования C, C++, Swift, Java, PHP, JavaScript, Python, Ruby, OCaml и других. Все обучение разделено на 21 уровень, и у студента нет возможности пройти на следующий этап, пока не будут освоены уроки предыдущего. Таким образом, дойдя до финиша, ученик становится архитектором ИТ-решений, а не зацикливается на одном инструменте. Кстати, «Школа 21» названа так как раз потому, что для полного прохождения нужно преодолеть 21 уровень. Кроме того, она дает большой объем знаний, необходимый профессионалу в 21 веке.

Оставить заявку на обучение может любой человек в возрасте от 18 до 30 лет по состоянию на 1 ноября 2018 года. Сначала нужно пройти тестовые задания на память и логику. Потом — очное собеседование с организаторами. И в финале самое интересное — отборочный этап «Бассейн»!

4 недели без выходных по 10-14 часов в сутки — интенсивное обучение, по итогам которого самые успешные и мотивированные зачисляются в «Школу 21». Если на время «Бассейна» нет возможности отложить все дела, то лучше не начинать.

Подать заявку на вступительное онлайн-тестирование в «Школу 21» можно на официальном сайте — www.21-school.ru. Для его прохождения нет установленных сроков. Примерно за месяц до каждого отборочного «Бассейна» участники, лучше остальных сдавшие тесты, получают приглашение на личную встречу.