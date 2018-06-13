В палатках о бизнесе. В Нефтеюганске ждут крупнейшую образовательную Молодежную Бизнес-смену

Молодежь Югры в Нефтеюганске с 26 по 29 июня сможет получить знания и навыки по ведению бизнеса, а также развить управленческие качества и завязать полезные знакомства.

Для молодых предпринимателей организаторы - Фонд поддержки предпринимательства Югры - подготовили серию мастер-классов от ведущих экспертов в области бизнеса:

Максима Долгова (г. Москва) - основателя Школы Командного Лидерства, эксперта по развитию управленческих команд и системным проектам развития корпоративной культуры на основе ценностей, тренера-консультанта, эксперта в области создания командных эффектов в бизнесе и развитии управленческих команд, повышению эффективности бизнеса.

Анны Волобуевой (г. Москва) - тренера-консультанта, преподавателя в Российской академии народного хозяйства и госслужбы, УрФУ.

Дмитрия Судакова (г. Москва) - ведущего образовательных программ (МШУ «СКОЛКОВО», Агентство стратегических инициатив), ведущего эксперта проекта по разработке методики прогнозирования потребности в рабочих кадрах (Skills Technology Foresight, совместно с Международной организацией труда), руководителя проекта «Атлас новых профессий».

и других.



Смена пройдет в палаточном лагере на территории Регионального молодежного центра организует Фонд Поддержки Предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках марафона «Деловой конструктор Югры: Тренды. Ресурсы».

Помимо обучающих мероприятий молодые люди смогут в рамках «вечернего разговора» задать интересующие вопросы про развитие бизнеса в Югре представителям власти в лице губернатора Натальи Комаровой и нескольких глав муниципальных образований региона