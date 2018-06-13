​Глава Чечни Рамзан Кадыров написал стихи для комика Семена Слепакова // ВИДЕО

На днях в интернете появилось видео российского юмориста и автора песен Семена Слепакова. Комик сочинил композицию в преддверии Чемпионата мира по футболу. В песне поется о том, что было бы в случае назначения главы Чечни Рамзана Кадырова на пост главного тренера сборной России по футболу.



Реакция властей Чечни последовала незамедлительно. Они посчитали юмор Семена Слепакова «низкопробным». РИА «Новости» передало заявление министра республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова. Политик отметил, что нашумевший ролик кажется смешным только самому Слепакову, которому, кроме всего прочего, следует извиниться перед сборной и главой Чечни.

В свою очередь сам Рамзан Кадыров также решил прокомментировать творение российского комика на своей странице в соцсети. Он отметил, что ему понравилась композиция. «Я искренне посмеялся», — поделился глава Чечни и добавил: «У Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа».

Кроме того, Рамзан Кадыров написал стихи для комика «в его стиле»:



«И вроде как в глаз твое обращение

Не тронута бровь, прости, в сокращенье

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан.



И слово мое тверже камня – не сыра,

За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.

А брат называю – ты же с Кавказа, Должен понять меня, видимо, сразу.



И четко ложится в ответе строфа:

В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.

Дадут они фору любому Пеле,

Которого ждешь ты в сибирском селе.



Семенов и Плиев, защитник Уциев,

А в нападении Садаев Заур,

Ну, вроде, все четко

Не каламбур.



Мы пехотинцы для нашей страны,

И волю к победе нести мы должны.

А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат,я скажу,

Россию свою я во всем поддержу!»

(орфография и пунктуация Р. Кадырова сохранены)