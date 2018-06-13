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В Югре проходит Всероссийский фестиваль «Песни России-2018» с Надеждой Бабкиной

С 10 по 20 июня в Югре проходит Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России-2018». Автор и художественный руководитель проекта, народная артистка России Надежда Бабкина совместно с ансамблем «Русская песня» выступают с бесплатными концертами на десяти открытых площадках округа.

11 и 12 июня мероприятие состоялось в Нягани и Ханты-Мансийске. Сегодня, 13 июня, Надежда Бабкина даст концерт в Нефтеюганске, а 14 июня — в Сургуте. 15 июня фестиваль-марафон доберется до Когалыма, 16 июня — до Лангепаса. На следующий день концерт увидят жители Нижневартовска, 18 июня «Песни России» услышат в Покачах, а 19 июня — в Мегионе.

Кроме того, в рамках фестиваля Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» показывают спектакль «Россия, слово о тебе». Вместе с Надеждой Бабкиной на сцену выйдут народная артистка СССР Людмила Чурсина, народные артисты России Ольга Волкова, Сергей Никоненко, Наталья Егорова, Илзе Лиепа, артист эстрады, композитор, киноактер Александр Коган.
20 июня постановку увидят зрители Нижневартовска, 21 июня — сургутяне и, наконец, 22 июня — спектакль покажут в Ханты-Мансийске.

Фестиваль «Песни России» направлен на воспитание молодежи в национальных традициях, демонстрацию единства России на примере культурного сотрудничества и поднятие патриотического духа, отмечают организаторы проекта.

В ходе рабочей встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой, прошедшей накануне, Надежда Бабкина выразила благодарность главе округа.

«Это очень трогательно. Для меня большая честь находиться здесь. Я была здесь 11 лет назад. Тогда это был совершенно другой регион, — поделилась исполнительница. — Очень трепетно, что спустя некоторое время мы возвращаемся и все вместе видим изменения. Это совсем другая жизнь. Заметно, что в вашем регионе очень большое внимание уделяется духовности, развитию многонациональных культур. Это основа основ нашего государства, главная составляющая нематериального наследия народов России. Хотите завоевать государство — отнимите у него культуру, и без оружия вы его завоюете мгновенно. Когда есть традиции, люди знают про них, уважительно относятся к истории, предкам, то крепость внутреннего состояния и ресурс сил неиссякаемы».
Каков глава региона, таково и хозяйство — подчеркнула артистка. «Я очень ценю профессиональных людей, и если бы таких было побольше в каждом регионе, Россия давно вовсю процветала бы», — резюмировала Бабкина.

Справка: Фестиваль-марафон «Песни России» стартовал в 2007 году в Ивановской области. За 10 лет существования проекта в 57 субъектах России было проведено 548 фестивальных мероприятий, которые посмотрели 14,5 миллиона зрителей. Проект курирует министерство культуры России. Организатор — фонд поддержки деятелей культуры при участии Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.


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Сегодня в 10:55, просмотров: 121, комментариев: 0


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