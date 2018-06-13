​Шаг в цифровое будущее: в ХМАО протестировали новый стандарт связи

Впервые в Югре связисты развернули сеть будущего – NB IoT. В столице региона протестировали стандарт связи, в котором устройства будут «общаться» в рамках концепции «умный город». Соглашение о развитии передовых телеком-решений – «интернета вещей» и смарт сити на территории округа подписали департамент информационных технологий ХМАО и «МегаФон».

В рамках работы Х Международного IT-форума в Ханты-Мансийске связисты «МегаФона» продемонстрировали работу NarrowBand Internet of Things (NB IoT) на примере датчиков, которые учитывают расход горячей и холодной воды. Показания с приборов автоматически передаются в управляющую компанию, это гарантирует точность данных и экономит время на сбор показаний. Данную технологию применяют в «умных» парковках, пожарной сигнализации, для контроля утечек бытового газа, в сфере ЖКХ.

«Внедрение высокотехнологичных решений станет основой для перехода региона к цифровой экономике. В ближайшие годы это приоритет в нашей работе, а достигнутые соглашения с представителями телекома ускорят процесс», – рассказал Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий ХМАО-Югры.

NB IoT – стандарт связи, который обеспечивает обмен данными между автономными приборами и датчиками. Емкость сети позволяет подключать десятки тысяч устройств на одну базовую станцию, а гибкое управление энергопотреблением продляет срок жизни батареи в передающих устройствах до десяти лет.

«Концепция умных городов основывается на работе устройств, которые автоматически отслеживают температуру, движение, скорость, контролируют включение света, утилизацию отходов. Они экономят время, снижают трудозатраты, повышают эффективность ЖКХ. Для массового внедрения этих датчиков и нужна сеть NB IoT, и мы готовы ее развивать. Уверен, что соглашение с департаментом информационных технологий ХМАО приблизит цифровое будущее для жителей Югры», – отметил Евгений Иванов, директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «МегаФона».