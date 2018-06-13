​Россияне требуют справедливых тарифов ОСАГО

Россияне ответили на вопрос «Вы бы хотели, чтобы тарифы ОСАГО изменились?». Абсолютное большинство респондентов потребовало справедливых тарифов – чтобы те, кто ездит нормально, перестали платить больше из-за тех, кто постоянно попадает в аварии. За такой вариант выступило 74 процента проголосовавших, пишет пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

При этом 12 процентов участников опроса вовсе хотят, чтобы ОСАГО отменили. Такие люди предпочитают разбираться во всех проблемах самостоятельно и не побоятся применить силу. Еще 8 процентов жаждут снижения тарифов, невзирая на то, что это неизбежно станет причиной сильного уменьшения выплат и вызовет большие проблемы с покупкой страховки. Платить любые деньги за ОСАГО готовы 2 процента опрошенных водителей. Оставшиеся 4 процента респондентов заявили, что их и так все устаревает.