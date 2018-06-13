​Завтра матч-открытие Чемпионата мира по футболу 2018. Сборная России против сборной Саудовской Аравии

Уже завтра, 14 июня, стартует Чемпионат мира по футболу. Матч-открытие начнется в 18 часов по московскому времени. На поле столичного стадиона «Лужники» выйдут хозяева Чемпионата – сборная России, которые сыграют со сборной Саудовской Аравии. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале и Матч ТВ.

В рейтинге ФИФА обе сборные находятся в середине – 70-е место у россиян и 67-е у Саудовской Аравии. В истории футбольных турниров команды встречались лишь однажды – в 1993 году. Тогда в рамках товарищеских матчей российская сборная проиграла 4:2.

Помимо сборной Саудовской Аравии россиянам в групповом этапе предстоит сыграть с командами Египта и Уругвая. Сборные этих стран также занимают еще более высокие строчки в рейтинге ФИФА.

По прогнозам экспертов, матч-открытие не будет изобиловать голами и острыми моментами (такова мировая статистика аналогичных матчей), но российской сборной будет достаточно победы с минимальным счетом.