В российском МИДе уверены, что от новых американских санкций не будет никакого толку

США не заставят Россию изменить внешнеполитический курс вводя новые санкции, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МИД РФ. «Результат, как и прежде, будет нулевой — заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность»,— говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Также МИД РФ обратил внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций были осуществлены в канун Дня Победы и Дня России. «Мы это запомним»,— пригрозило ведомство.