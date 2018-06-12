Путин вручил награды в День России

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии выдающимся россиянам, сообщает «Газета.ру»

В частности, он отметил вклад президента Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой в мировое искусство как сторонника и вдохновителя диалога культур

«Ирина Александровна Антонова относится к блестящей плеяде деятелей отечественной культуры. Ее имя уже вошло в историю мирового искусства как последовательного сторонника и вдохновителя диалога культур, как просветителя с энциклопедическими знаниями и безупречным художественным вкусом», — сказал Путин.

Президент также вручил госнаграды дирижеру Юрию Темирканову и хореографу Борису Эйфману.