США хотят законодательно запретить принимать Россию в «большую семерку»

Американский сенатор Роберт Менендес внес поправку в военный бюджет, которым предлагает запретить президенту США Дональду Трампу принимать Россию обратно в «большую семерку», сообщает РИА Новости.

Трамп ранее заявил, что Россия должна быть за столом переговоров в «семерке». Семь стран тогда еще «восьмерки» отказались участвовать в заседаниях с Россией в 2014 году из-за разногласий по Украине.

По заявлению Менендеса, Трамп «игнорирует злонамеренное поведение» российского руководства. «Ни один мировой лидер, помимо Владимира Путина, не должен серьезно рассматривать то, чтобы наградить Россию членством в G7», — заявил Менендес.

Поправка предлагает президенту немедленно отозвать свое заявление о возможном принятии России в клуб. Более того, от Трампа требуется заявить, что Россию никогда не примут в G7, «пока она не прекратит подрывать правила миропорядка» и не вернет Украине Крым.