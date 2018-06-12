Путин поздравил Югру с 900-летием

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Югры с 900-летием. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

«С тех далёких времён и по нынешний день судьба Югры тесно связана с Россией, становлением её государственности, развитием отечественной промышленности, энергетики. Многие поколения ваших земляков – настоящих героев-первопроходцев – осваивали новые территории, открывали перспективные месторождения нефти и газа, возводили города и посёлки, школы и детские сады, учреждения здравоохранения. Создавали производственную, транспортную, социальную инфраструктуру региона», - говорится в поздравлении.

Напоминаем, что в этом году округ отмечает 900 лет с момента первого упоминания в летописях. По словам ученых института российской истории РАН, за точку отсчета следует брать 1118 год — в этом временном периоде в старинных рукописях впервые упоминается территория под названием Югра. Более того, источник в документе от 1118 года, ссылается на события еще более раннего срока, 1096 года, когда также фигурировала Югра. Историки апеллируют в своих выводах к редакции «Повести временных лет», созданной по заказу князя Владимира Мономаха.