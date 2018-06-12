Стало известно, как Чемпионат мира подействует на российскую экономику

Экономика России почувствует эффект от проведения чемпионата мира по футболу 2018 года не сразу, реальную пользу инвестированные в мероприятие средства принесут в долгосрочной перспективе но только при условии их рационального и активного использования, считают экономисты, опрошенные РИА Новости.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью изданию "Советский спорт" заявил, что инвестиции в инфраструктуру городов, принимающих матчи чемпионата мира — это ремонт аэропортов, дорог, строительство гостиниц, водоотведение, канализация, повышение качества жилищно-коммунальной сферы в целом — составили почти 400 миллиардов рублей. На стадионы ЧМ было потрачено порядка 180 миллиардов рублей, отметил министр.