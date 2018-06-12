Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном с Сингапуре

В Сингапуре прошла первая в истории встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщают «Ведомости». После переговоров они подписали документ, содержание которого не раскрывается. По словам Трампа, документ «всеобъемлющий».

Встреча происходила в отеле «Капелла» на острове Сентос. Переговоры в расширенном составе длились около двух часов, до этого Трамп и Ким Чен Ын общались наедине 48 минут.

После переговоров Трамп заявил о том, что достигнут «большой прогресс», и сама встреча проходила «лучше, чем кто-либо мог предположить», передает его слова AP. «Мы провели великолепный день, и мы много узнали друг о друге и о наших странах», – заявил американский президент.

Ким Чен Ын назвал саммит «прелюдией к миру», которую многие могут охарактеризовать как «фантазию из научно-фантастического фильма». «Раньше мы держались за прошлое, но сегодня нам удалось преодолеть все предрассудки. Конечно, нас ждут трудности, однако сегодня мы сумели дать начало совместным отношениям»,— передает слова северокорейского лидера телеканал CNN.