В Совете Федерации готовы ответить на новые американские санкции

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что ответ на новые санкции Соединенных Штатов, которые были введены в отношении пяти российских IT-компаний и трех физлиц, последует в рамках недавно принятого закона о контрсанкциях, сообщает «Газета.ру».

«Разумеется, реакция России на этот недружественный шаг неизбежно последует», — сказал Клинцевич

Он отметил, что для введения ответных санкций не потребуется дополнительных юридических процедур. По словам сенатора, в законе о контрсанкциях против США и других недружественных государств, который был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 июня, есть «все возможности» для «жесткого» ответа на действия Соединенных Штатов.